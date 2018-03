Comitato complanari Olbia-Sassari: "Siamo disperati, ci rivolgiamo alla Procura"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nello specifico si fa riferimento ad un esposto in procura per capire cosa stia succedendoAlcuni dei rappresentanti del comitato hanno rilanciato stamane la protesta e dicono di non esser soddisfatti dalle risposte date nell’ultimo incontro dall’amministrazione comunale che ha garantito l’esecuzione dei lavori in tempi brevi.“Bisogna fare presto, siamo disperati dopo queste piogge è diventato impossibile accedere alle nostre abitazioni e alle nostre aziende. Fate partire i lavori perché la situazione è diventata insostenibile. Fino a oggi ogni famiglia ha messo mano al portafogli per mettere il materiale lungo le buche, ma non è giusto visto che la strada non è privata e noi paghiamo le tasse per avere dei servizi che in questo momento sono inesistenti”.Il sindaco Nizzi aveva annunciato che la ditta, aggiudicataria dei lavori, avrebbe ricevuto la consegna dei lavori il 10 marzo e da lì a poco sarebbero partiti i lavori. Manca ancora qualche giorno dunque. Ma nel frattempo i cittadini di quelle zone, isolati da una strada diventata impercorribile, hanno esaurito la pazienza.