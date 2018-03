Olbia, maltrattamenti in famiglia, ricettazione e atti persecutori: arrestato 53enne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

hanno arrestato M.D., 53enne, residente a Olbia e senza fissa dimora perché responsabile di maltrattamenti in famiglia, ricettazione e atti persecutori. A quest’ultimo, a seguito di diversi interventi su richiesta dei familiari e a tutela degli stessi, era stata applicata la misura di prevenzione del divieto di dimora in città, puntualmente disattesa, considerato che era già stato segnalato diverse volte alle pattuglie e denunciato per le violazioni della misura.I Carabinieri stanno cercando di risalire al legittimo proprietario del cellulare a cui verrà restituito. Una volta rintracciato, l'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari- Bancali.