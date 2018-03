Rally Internazionale storico Costa Smeralda, cambiano le date: si terrà il 5/6/7 ottobre 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Cambia la data del 1° Rally Internazionale Storico della Costa Smeralda. La manifestazione, inizialmente prevista per il 20-21-22 aprile (qui la conferenza stampa di presentazione) , è stata rinviata al 5-6-7 ottobre 2018. I motivi per cui la gara organizzata dall‘ACI Sassari sono organizzativi e per la coincidenza in calendario con altre gare blasonate della categoria, che avrebbero impedito la partecipazione di importanti protagonisti. Lo schema, gli orari e le PS della gara rimarranno invariati.