Olbia, l'appello del Comune a rispettare le Ztl cittadine: "Ancora troppe sanzioni"

. La Zona a Traffico Limitato nelle vie del Centro Storico di Olbia è stata attivata un anno fa e, da quando è attivo il sistema Valicar, ovvero il servizio di telecamere, continuano a circolare molte auto non autorizzate, nonostante la campagna di informazione da parte del Comune.«Ancora una volta invitiamo i nostri concittadini a rispettare la segnaletica per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada. - afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi - Per ulteriore chiarezza, abbiamo pubblicato sulla home page del nostro sito la planimetria delle strade interdette al traffico negli orari previsti che, ricordiamo, sono dalle 17 alle 24, tutti i giorni della settimana».«Aspo si sta occupando della nuova cartellonistica che verrà apposta a breve all'ingresso di tutti i varchi e che includerà il numero verde per le comunicazioni. Nel frattempo, ricordiamo che quando appare la dicitura VARCO ATTIVO significa che la Ztl è attiva, il transito è quindi VIETATO; vice versa, VARCO NON ATTIVO sta a significare che il transito è CONSENTITO a tutti».