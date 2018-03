Metanizzazione della Sardegna Pigliaru: "Prospettiva sempre più concreta"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Snam e SGI hanno annunciato la convergenza sul progetto presentato da Snam, il cui iter autorizzativo sta procedendo speditamente. Nel contempo, le due società stanno finalizzando l’accordo per la costituzione della joint-venture operativa che realizzerà e gestirà la nuova infrastruttura.“La prospettiva del metano in Sardegna non è mai stata così concreta”, ha detto il Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, al termine dell’incontro convocato a Roma. “Gli esiti dell’incontro al MISE segnano un nuovo, importante punto nel percorso avviato a luglio del 2016 con la firma del Patto per la Sardegna. Da allora si è lavorato intensamente per dare il prima possibile ai cittadini e alle imprese sarde pari opportunità nel settore energetico”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras. “Ieri la cabina di regia della metanizzazione della Sardegna ha fatto un passo avanti decisivo”, è stato il suo commento. “Il quadro è oramai chiaro e rispetta perfettamente la pianificazione che abbiamo impostato con il Governo due anni fa”.