Supporto percorsi clinici e cure paliative, se ne parlerà sabato prossimo a Tempio Pausania

L’evento è organizzato dall’associazione culturale LiberaSchemi. L’iniziativa nasce perché l'associazione vuole ripartire dallo stesso motivo per cui ha dovuto fermare le sue attività. Un tema importante e vissuto, ma che necessità di informazione un po' per tutti. L’incontro è stato creato con un unico filo conduttore: raccontare attraverso le esperienze quei percorsi e quelle realtà, che quasi tutti i malati si trovano ad affrontare, ma con il giusto bagaglio di informazioni e figure a cui poter far domande e rivolgersi. Realtà tra le quali l’Hospice di Tempio Pausania, eccellenza nel territorio del Nord Sardegna per le cure palliative. Proprio per questo sono nati “I fiori di Ester”, il nome che LiberaSchemi ha deciso di dare alle iniziative per promuovere e far conoscere l’Hospice tempiese e il Cpdo (Cure Palliative Domiciliari Oncologiche). Ester era una donna forte, curata nell’Hospice, madre del presidente di LiberaSchemi, Monica Muretti. L’incontro informativo, dunque, è nato dalle esperienze dirette, vissute sia del presidente che da alcuni soci dell’associazione.Dopo i saluti da parte del presidente Monica Muretti, interverranno:⁃ Dottor Salvatore Ortu: “Dal curare al prendersi cura. Dalle cure oncologiche alle palliative, percorsi e realizzazione delle strutture” (Dirigente medico, Responsabile U.O. Aziendale Oncologia Medica, C.P.D.O, Hospice di Olbia);⁃ Dottoressa Anna Manconi: “A.D.I.: Assistenza domiciliare integrata, quando e come” (Direttore Sanitario del Distretto di Tempio Pausania);⁃ Dottoressa Elisabetta Lai: “C.P.D.O., Cure palliative domiciliari oncologiche: quali cure, a cosa mirano e come si svolge il servizio” (Dirigente medico U.O. Aziendale Oncologia Medica, C.P.D.O.);⁃ Dottor Marco D’Anna: “Aspetti psicologici: dall’ADI all’Hospice, pazienti e familiari” (psicoterapeuta);⁃ Dottor Natale Tedde: “Hospice, fine vita, ma non solo, attività e supporti” (Dirigente Medico U.O. Aziendale Oncologia Medica, C.P.D.O);⁃ Dottoressa Antonia Bullitta: “Aspetti infermieristici lungo il percorso, infermieri ed Oss, come famiglia” (infermiera operativa U.O. Aziendale Oncologia, C.P.D.O, Hospice);⁃ Dottoressa Michela Tommasiello: “Morfina e Morfeo, terapia del dolore e sedazione profonda” (Dirigente Medico U.O. Aziendale Oncologica Medica, cure palliative oncologiche, nutrizione clinica del malato oncologico);⁃ Monsignor Andrea Raffatellu: “La Chiesa e le cure palliative: sedazione profonda non è eutanasia” (Vicario Generale della Diocesi di Tempio-Ampurias).Per avere maggiori informazioni si può chiamare al numero di telefono 393.5512979 o mandare un’email a liberaschemi@gmail.com.