Olbia, uomo trovato morto senza testa in zona industriale

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamane a Olbia in zona Industriale nella sede della Sarda Transport in via Algeria. Il macabro ritrovamento è stato effettuato all'apertura dell'azienda quando alcuni addetti si sono imbattuti nel corpo senza vita. Si tratterebbe di un operaio della società di 61 anni. Sul posto gli uomini del reparto territoriale di Olbia e gli agenti della polizia del commissariato cittadino. Le forze dell'ordine hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini senza trascurare alcuna ipotesi. In arrivo il magistrato di turno e Ris di Cagliari che dovranno raccogliere tutti gli elementi necessari. Al momento si tratta di un vero e proprio giallo.

