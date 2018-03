Nardo Marino M5S demolisce la roccaforte forzista: "Ora porteremo le istanze del territorio a Roma"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Grande soddisfazione del neoeletto Nardo Marino che agguanta la vittoria nella competizione elettorale, fondamentalmente a due, contro il forzista Giuseppe Fasolino. Ad appena due sezioni mancanti dalla chiusura dei seggi il grande successo del M5s Stelle sul territorio si traduce in un 38,69 percento per 49.776 voti di cui 1599 diretti a Marino che poco fa ha così commentato l'importante traguardo: "Grazie agli olbiesi, grazie a tutto il territorio per la fiducia. Ora porteremo le istanze del territorio in Parlamento. Sono molto soddifatto per il risultato. Abbiamo ascoltato il malessere delle persone e non mi sorprende il risultato del movimento. Siamo depositari di una speranza. Anche chi non era convintissimo di certe scelte ha deciso che valesse la pena tentare per la scelta giusta. E' nella nostra intenzione riportare la gente ad essere protagonista della politica. Il mio grazie finale va a tutti gli attivisti senza i quali sarebbe stata impossibile questa cmapagna elettroale, li ringrazio uno ad uno"."Siamo frastornati ed emozionati -ha commentato la consigliera comunale M5S Maria Teresa Piccinnu-. Da un anno e mezzo siamo una forza poliitica sul territorio e questo è anche il risultato del nostro lavoro. La città non ha più voluto sentire il canto delle sirene e numeri alla mano abbiamo incassato una crescita di consenso che è volato dal venti percento delle passate elezioni comunali al 38,97 di oggi. Questo vuol dire che la città ha risposto nei termiini di una conferma di una credibilità del movimento cinque stelle"."Il nostro è un percorso politico che viene da lontano, di una politica che è andata tra le gente ed è riuscita a spiegare il programma. Siamo credibili perché noi facciamo quello che diciamo. Undici anni di investimento sul territorio hanno portato a questo grande successo del M5S".