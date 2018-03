Fasolino, Forza Italia, si complimenta con Marino per la vittoria e rilancia l'impegno politico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«È stata una campagna elettorale breve ma molto entusiasmante. Una bella, emozionante e soprattutto costruttiva esperienza che mi ha riportato tra la gente permettendomi di cogliere la voglia che i cittadini hanno di parlare e di affrontare i problemi». E’ quanto dichiarato da Giuseppe Fasolino a margine dei risultati delle elezioni politiche che lo vedevano candidato del Centro destra nel collegio uninominale della camera nel Nord Sardegna.«Girando in lungo ed in largo per il territorio del nord Sardegna – spiega Fasolino - ho capito quanto sia forte la richiesta di confronto e di dialogo, ma ancor più la necessità di intervenire per colmare gli storici ritardi infrastrutturali, energetici, economici e sociali della nostra isola. Il risultato non ci ha premiato, ma sinceramente non sono sicuro che si potesse fare di più. Gli oltre 48 mila voti raccolti, il 37% dei consensi degli elettori del mio collegio, sono una soddisfazione politica importante e per questo ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, mi hanno dimostrato amicizia, fiducia e hanno condiviso con me il sogno di potere rappresentare questo territorio in Parlamento».«A loro dico che il mio impegno non si esaurirà, anzi con maggiore determinazione lavorerò per raggiungere i risultati fondamentali per questo territorio, ma soprattutto affinché il Nord est della Sardegna possa riconquistare la sua autonomina amministrativa, unico vero baluardo per il superamento dell’attuale assetto e ostacolo allo smantellamento continuo di strutture e servizi»«Oggi la gente ha scelto per la Sardegna, un’altra rappresentanza politica, per questo voglio indirizzare a Nardo Marino i miei più sinceri complimenti e l’augurio di portare gli interessi di noi Sardi al centro del dibattito nazionale»