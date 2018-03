Le iniziative della Assl di Olbia per la giornata mondiale del rene

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“I reni e la salute delle donne” è lo slogan scelto quest’anno per la Giornata mondiale del rene, che si celebrerà giovedì 8 marzo, in concomitanza con la Festa della donna. È alle donne, ma non solo, che saranno dedicate le attività di informazione, prevenzione e screening organizzate dall’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna. Dalle piazze alle scuole, passando per gli “ospedali aperti”, le equipe di Nefrologia e Dialisi scenderanno in campo per sensibilizzare la popolazione, giovane e meno giovane, all’importanza della cura di questi preziosi organi.“Paolo Dettori” saranno fra i banchi di scuola per la prevenzione dell’insufficienza renale. Destinatari della lezione saranno i ragazzi delle seconde e terze classi della Scuola media dell’Istituto Comprensivo e quelli delle terze e quarte classi dell’istituto tecnico Commerciale e per Geometri “don Gavino Pes” di Tempio Pausania. Una giornata di sensibilizzazione che punta a fare chiarezza sul rapporto tra malattia renale e obesità che vuole anche essere un momento informativo-educativo nello stimolare la riflessione sulla malattia renale, sulle sue cause e sulla possibilità di prevenirla., quest’anno in particolare nei confronti delle malattie autoimmuni che interessano in prevalenza le donne. Negli ultimi due decenni in Italia, come nel resto dell’Europa, il numero dei pazienti avviati alla dialisi è più che raddoppiato, e continua a crescere, interessando soprattutto le persone con più di 65 anni. Alla base dell’aumento delle nefropatie ci sono soprattutto le ‘patologie del benessere’ quali diabete, gotta, ipertensione, oltre all’allungamento della vita e all’assenza di sintomi evidenti, fattore che consente alle malattie renali di svilupparsi per lungo tempo in maniera indisturbata.le malattie renali ereditarie, tra le quali i reni policistici e le lesioni renali secondarie a malattie delle vie urinarie. Oltre che lavorare sul fronte della cura - dialisi e trapianto di rene – l’impegno del sistema sanitario si sta orientando sempre di più verso il trattamento precoce e la prevenzione delle nefropatie. Prevenzione che comincia dai corretti stili di vita: «Tra le regole d’oro che possono aiutare a mantenere in salute i propri reni – ricordano gli specialisti Ats – quella di praticare regolare attività fisica, sottoporsi a periodici check-up per la glicemia e la pressione, tenere sotto controllo il peso, limitare il consumo del sale a tavola, bere circa due litri di acqua al giorno, evitare il fumo e l’uso abituale di farmaci non indicati dal medico».