Olbia in campo per la prossima sfida contro Cuneo

L'Olbia, rinfrancata dal weekend di riposo forzato determinato dal rinvio a data da destinarsi del match con l'Arezzo, è tornato in campo questo pomeriggio al Geovillage per iniziare i preparativi all'incontro cruciale contro la compagine piemontese.Il Cuneo, reduce dalla sorprendente e fondamentale vittoria sul campo del Livorno, tornerà in campo martedì tra le mura amiche per il recupero della 27ª giornata che li vedrà duellare, in un autentico match salvezza, contro il Pro Piacenza. Gli uomini di William Viali, reduci da tre risultati utili consecutivi, occupano attualmente il terzultimo posto in classifica con 26 punti, due soli in meno della compagine emiliana.Ci sarà sicuramente da dimenticare la roboante vittoria della gara d'andata, quando l'Olbia sconfisse con un perentorio 4-1 l'avversario biancorosso. In mezzo ci sono infatti un girone di ritorno e motivazioni da misurare in seno a una classifica sempre più corta e compatta.I bianchi sono apparsi da subito concentrati e determinati abbozzando i primi passi del viatico migliore. Domani è previsto il doppio allenamento alla Basa, mercoledì e giovedì le sedute pomeridiane che precederanno la rifinitura di venerdì mattina. E la partenza alla volta di Cuneo. La settimana biancolbiese è iniziata. L'Olbia inizia ad affilare le armi.