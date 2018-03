L'Ospedale Giovanni Paolo II celebra l'8 marzo con la prevenzione dei fibromi uterini

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anche l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia aderisce quest’anno all’iniziativa e focalizza l’attenzione su una delle patologie ginecologiche benigne più diffuse, che in Italia interessa circa 3 milioni di donne.L’iniziativa, promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, all'interno dell'Azienda per la tutela della salute vede coinvolti, oltre all’ospedale di Olbia, anche quello di Nuoro e Oristano.Tutte le prestazioni offerte saranno erogate gratuitamente e le prenotazioni saranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili nelle strutture coinvolte.Per tutta la giornata di giovedì 8 marzo 2018, nella Hall dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia verrà distribuito del materiale informativo su “Fibromi uterini: cosa sapere e cosa fare”. Da lunedì 05 marzo (da lunedì a giovedì, dalle 12 alle 14), invece, sarà possibile prenotare visite ed ecografie che verranno eseguito l’8 marzo, dalle 8 alle 14, presso l'Ambulatorio di ginecologia e ostetricia, al I piano, padiglione D1. La prenotazione è obbligatoria componendo il numero 0789 552912. Per poter effettuare le visite è necessaria una impegnativa del medico di medicina generale con il quesito diagnostico “fibroma uterino”.