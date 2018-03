Da domani operativo il nuovo servizio cup web dell'Ats

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

delle prestazioni extra nomenclatore tariffario e dei certificati di igiene pubblica.L’aggiornamento è il frutto del lavoro svolto dal Tavolo di Lavoro Cup che, al termine di un’attenta analisi, ha uniformato le prestazioni non LEA individuando un prezzo unico Ats calcolato sul prezzo medio delle stesse tipologie di prestazioni prima vigente nelle vecchie Asl.L’inserimento dei nuovi listini aziendali, in forma provvisoria, rappresenta una delle tante tappe del progetto di costituzione del sistema informativo unitario dell’Ats. L’obiettivo è quello di favorire il percorso di unificazione dei processi e dei sistemi applicativi Sisar-Cup.A breve, con un successivo intervento, gli utenti avranno la possibilità di pagare il ticket di una prestazione sanitaria, erogata da uno qualunque dei servizi sanitari di ATS, in qualsiasi sportello indipendentemente della sede della prestazione (per esempio, si potrà pagare nello sportello della Assl Cagliari una prestazione erogata dalla Assl Sassari, o viceversa).