Olbia, al via le domande per i contributi alle società sportive

«Le Società Sportive interessate a beneficiare dei contributi per l’annualità 2017, previsti dalla legge regionale n. 17/99, hanno tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda» afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Olbia Silvana Pinducciu.«Sono ammesse le società sportive costituite e affiliate alle federazioni o enti sportivi da almeno 3 anni precedenti l’anno di riferimento, anno 2017, - prosegue l’Assessore - regolarmente iscritte all’Albo Regionale».Le domande, in bollo da 16 euro, indirizzate al Comune di Olbia, Assessorato allo Sport, dovranno essere presentate con la relativa documentazione all’ufficio protocollo. Il modello di domanda é disponibile negli uffici dell’Assessorato - Loc. Molo Brin -Palazzina Interna Museo Archeologico - 07026 Olbia, oppure sul sito web del Comune. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è possibile contattare il numero telefonico 0789 28290 .