Prima vittoria della Dinamo in Europe Cup

Dopo un primo quarto da 6-18, i giganti trovano in Josh Bostic (a referto con 20 pt, 3 rb) l’energia e i punti per risalire la china: a cavallo tra secondo e terzo quarto i biancoverdi chiudono la rimonta. Al 31’ Jones infila il canestro del sorpasso cambiando definitivamente l’inerzia del match: da quel momento, trascinati da un super Achille Polonara (15 pt, 8 rb), il Banco di Sardegna prende le redini del match imponendosi 72-55. Appuntamento la prossima settimana per la gara di ritorno in Francia, in agenda mercoledì 14 a Le Portel. Da domani invece Devecchi e compagni metteranno nel mirino il lunch match con la Vanoli Cremona in programma domenica al Palazzetto.Round of 16 Fiba Europe Cup. Primo tempo della sfida del Round of 16 di Fiba Europe Cup: i giganti debuttano nelle mura casalinghe nella competizione europea, avversario designato la formazione francese Le Portel.coach Girard risponde con Golden, Traore, Chathuant, Hassell e Carter. Partenza sprint dei francesi che mettono a segno un break di 9-0. A sbloccare i giganti la coppia Hatcher- pierre: i biancoverdi accorciano le distanze con 4 punti di Stipcevic. Ma Le Portel piazza un parziale di altre 9 lunghezze che chiude il primo quarto 6-18. Nella seconda frazione i giganti si accendono: a condurre la rimonta è Josh Bostic che infila 11 punti fondamentali alla causa. A sbloccare i padroni di casa c’è la bomba di Bamforth, lo segue a ruota Bostic. Il break biancoverde di 15-2 riporta i giganti in partita.Si va negli spogliatoi sul punteggio di 27-32. Al rientro dall’intervallo lungo gli uomini di coach Pasquini si riportano a un solo possesso di distanza. Protagonisti ancora un super Josh Bostic e Achille Polonara. L’ala azzurra conduce la squadra negli ultimi minuti; Bamforth dall’arco sigla il -1. Reazione francese con Carter e Golden. Polonara firma il canestro and one: al 30’ è 46-47. In avvio dell’ultimo quarto Jones infila il canestro del sorpasso sassarese: i giganti piazzano un break da 10-3 e scrivono il punteggio di 56-49. La bomba di Bostic fa saltare il pubblico del Palazzetto: appoggio al ferro di Polonara e il tap in di Planinic dicono 60-51.Polonara sotto canestro lotta come un leone, ormai è oltre la doppia cifra mentre l’attacco francese è congelato. Bamforth e Polonara bombardano dall’arco e mettono in cassaforte la vittoria. Il match si chiude 72-55: appuntamento mercoledì prossimo a Le Portel per la sfida di ritorno che deciderà quale delle due squadre passerà il turno.quello che dovevamo fare e costruendo un margine che ci fosse utile per la gara di ritorno. Di base è stata una buona prestazione, di certo non possiamo pensare di girarla sempre dopo esser stati sotto di 15 punti ma siamo stati bravi a non andare in ansia, ad aver pazienza e attraverso il gioco difensivo alleggerire la tensione in attacco”.Potevo aspettarmi una sconfitta ma non certo di 17 punti. Questa non è la prima volta che la squadra gioca una partita di Europe Cup e mi aspettavo più determinazione e mentalità per tutti i 40 quaranta minuti non soltanto per i primi 30. Sono molto arrabbiato e mi aspetto la giusta reazione mentale dai miei ragazzi per la partita la prossima gara del nostro campionato”.Il play biancoblu Rok Stipcevic: “Quello che abbiamo fatto nel terzo e quarto quarto è ciò che è la Dinamo e ciò che deve essere in futuro. Dobbiamo seguire questa strada, dobbiamo utilizzare partita di stasera come spinta. Questo è solo il primo tempo di questa gara, il secondo lo giocheremo tra una settimana. Sappiamo però che nel frattempo dovremo affrontare Cremona, dobbiamo essere focalizzati su quello e prendere la partita di stasera come un allenamento alla durezza e alla mentalità giusta. La faccia che abbiamo portato in campo stasera nel secondo tempo è quella che dobbiamo avere nei prossimi due mesi”.L’ala del Le Portel Jean Victor Traore:”Penso non ci siano tante parole da dire. Sono arrabbiato per la nostra performance, abbiamo iniziato bene ma poi non abbiamo concluso il lavoro. Diciassette punti da recuperare sono tanti, poteva finire con meno punti di scarto. Ora dobbiamo ritrovare la concentrazione e ritrovare la giusta mentalità”.Dinamo Banco di Sardegna 72– Essm Le Portel 55Parziali: 6-18; 21-14; 19-15; 26-8.Progressivi: 6-18; 27-32; 46-47; 72-55.Banco di Sardegna. Spissu 4, Gallizzi, Bostic 20, Bamforth 9, Planinic 9, Devecchi, Pierre 4, Jones 4, Stipcevic 7, Hatcher, Polonara 15, Picarelli. All. Federico Pasquini.Le Portel. Golden 11, Odiakosa 6, Traore 7, Mangin 3, Donaldson 9, Chathuant 5, Hachad 2, Hassell 7, Begarin, Carter 5. All. Eric Girard