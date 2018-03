Olbia, proroga per i bonus idrici: c'è tempo fino al 30 per presentare le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si informano gli interessati che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate, in conformità a quanto stabilito da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato deliberazione del CIA n. 46 del 11 dicembre 2017.Requisiti per l’accesso al beneficio: Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che abbiano:- residenza anagrafica nel Comune di Olbia;- un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;- un’ISEE inferiore alla soglia predefinita;- fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi per l'anno 2016;La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi massimi di seguito stabiliti:·€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a € 5.000,00;·€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00.Le domande di ammissione al contributo devono essere compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia che sono disponibili, unitamente al Bando, presso:a)Assessorato ai Servizi Sociali, via Capo Verde, presso il Delta Center, zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;b)Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, sito in via Dante, n. 1;c) Sito internet del Comune di Olbia all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it link Comune Informa.Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro non oltre le ore 13,00 del 30/03/2018, pena esclusione.