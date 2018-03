Il consiglio di Stato respinge ricorso contro affidamento servizio elissoccorso in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prosegue quindi senza interruzione l’iter amministrativo del provvedimento. I togati amministrativi riuniti oggi a Palazzo Spada hanno discusso del ricorso promosso dalla società Elitaliana spa, la quale impugnava la Sentenza del Tar Sardegna, favorevole ad ATS, riguardo la gara per il servizio di elisoccorso della regione Sardegna. Nei giorni scorsi la stessa era stata aggiudicata alla Airgreen srl, una delle principali società elicotteristiche italiane impegnata in attività di elisoccorso.Il contratto con la società è per un importo totale di quasi 58 milioni e mezzo (con un ribasso d’asta del 12,4%) pari a circa 8 milioni e 315 mila euro annui più Iva. “Sono sempre stato certo del buon lavoro di tutto il personale Ats impegnato nella stesura del capitolato di gara, nonché dell’attività da parte della commissione che si è occupata dell’assegnazione” dichiara il direttore di Ats, Fulvio Moirano.Si ricorda che secondo il capitolato di gara il servizio dovrà essere effettuato su tre basi: Cagliari Elmas ed Alghero Fertilia (entrambi h 12) e Olbia Costa Smeralda (h24). Un moderno servizio di elisoccorso, con mezzi Hems (Helicopter Emergency Medical Service, Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri) che risponde a standard internazionali e che prenderà il via prima dell’estate.