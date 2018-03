Nominato il nuovo direttore dell'area socio sanitaria di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'Azienda per la Tutela della Salute ha individuato i Direttori delle aree Socio Sanitarie di Cagliari, Sassari e Olbia.In particolare:- la Dottoressa Antonella Virdis che assume l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;- il Dottor Luigi Minerba assume l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Cagliari;- il Dottor Pier Paolo Pani assume l'incarico di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari;Si ricorda che in precedenza era stata individuata la Dottoressa Grazia Cattina quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro e che gli incarichi sono stati affidati sulla base delle procedure di selezione così come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale N.137 del 12 giugno 2017.Si sottolinea, infine, la conclusione dell'iter relativo all'affidamento degli incarichi di direzione delle strutture centrali ATS."Con gli affidamenti fatti si sta completando – dichiara di il Direttore Generale ATS - il processo di organizzazione dell'Azienda che in questo modo si accinge a superare definitivamente le criticità dovute all'eccessiva frammentazione del precedente sistema articolato su 8 Aziende".