Martedì interruzione del servizio idrico a Rudalza per lavori

Martedì dalle 9 del mattino alle 17 verranno chiusi i rubinetti in località Rudalza per consentire agli operai di intervenire per alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di sollevamento di "Matta Segada" in via Monte Ladu. La zona interessata dalal chiusura comprende via Monte Ladu, Conca e su Falcu, Fundoni, S'Ozzastru, Pamentu Intaghiatu, Sa Minda Ezza, Su Attu Areste, Pitzoi Deiana, Su mAzzone, Juanne Cocciu e Pazzolu. A comunicarlo l'ente gestore Abbanoa che ha predisposto tutte le operazioni per limitare al minimo il disagio recato alla popolazione sarda.