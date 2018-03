Borse di studio 2017 a Olbia, al via le domande per il progetto "Voucher IoStudio"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il bando e il modello di domanda da utilizzare sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it, sezione “Comune Informa”, sull’albo pretorio, presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione, via Capo Verde n. 1 c/o Delta Center, oppure all’Ufficio polifunzionale per il cittadino,Via Dante,1. «Invitiamo gli interessati a presentare le domande entro e non oltre il 30 Marzo p.v. - afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra - Per maggiori informazioni, il Servizio Pubblica Istruzione è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00».