Mister Mereu commenta la sfida di domani contro il Cuneo: "Sarà una battaglia"

Antivigilia di una sfida fondamentale. È così che il mister Bernardo Mereu presenta il prossimo appuntamento di campionato della sua Olbia, impegnata sabato alle 14.30 al "Fratelli Paschiero" contro il Cuneo.La classifica deficitaria dei biancorossi, che dopo l'exploit di Livorno hanno ceduto in casa al Pro Piacenza nel recupero di martedì, non consente di certo di abbassare la guardia: "Troveremo di fronte un avversario che è passato in pochi giorni dall'euforia allo sconforto e per questo sarà arrabbiato e affamato di punti utili in chiave salvezza. Quegli stessi punti che mancano tuttavia anche a noi e che faremo di tutto per portare a casa. Sarà una battaglia, uno scontro diretto e a fare la differenza sarà il carattere che metteremo in campo per bloccare sul nascere le loro azioni, giocando con aggressività e attenzione".Il Cuneo vive il paradosso di far soffrire le grandi del torneo e di mancare contro le dirette concorrenti: "È una squadra che ha saputo battere Siena e Livorno ma, specie in casa, ha sofferto contro avversarie di media-bassa classifica. Da questo dato possiamo trarre un insegnamento importante: se affrontiamo il Cuneo consapevoli delle difficoltà e del sacrificio necessario, possiamo ottenere il risultato che vogliamo. Diversamente, troveremo un avversario più duro del previsto".L'Olbia torna in campo a distanza di due settimane, il Cuneo giocherà invece la terza partita in sette giorni. Chi più avvantaggiato? "Considero un vantaggio per loro il fatto che abbiano giocato con continuità perché hanno potuto mantenere alta la carica adrenalinica. Noi, dopo la buona prova sotto l'aspetto caratteriale di Siena, ci siamo dovuti fermare e adesso dovremo essere bravi a recuperare tutte le energie nervose". La stagione entra nella sua fase conclusiva, la gestione della fatica sarà una delle determinanti per conseguire gli obiettivi prefissati: "Stiamo come stanno tutte le altre squadre, arrivati a questo punto le energie spese sono tante; saprà sprintare meglio degli altri chi si dimostrerà in grado di vincere la fatica. E per farlo ci vorrà un carattere di ferro e l'entusiasmo che può generare nuove energie".