Trasferta fortunata ad Abbasanta per i ragazzi della Kan Judo Olbia, pioggia di medaglie

hanno partecipato domenica scorsa al trofeo Judo Sedilo, manifestazione regionale riservata ai preagonisti che ha visto trenta società presenti e 330 bambini sui tatami.Nuova trasferta, questa volta oltremare e con una squadra di agonisti, per il Kan judo Olbia - Judo team Angelo Calvisi, che domani schiera cinque cadetti al Trofeo internazionale Città di Colombo di Genova. Si tratta di una delle più importanti manifestazioni della stagione, valevole per il Gran prix nazionale cadetti (under 18) e juniores (under 21), che vedrà impegnati sabato e domenica circa mille atleti.Sotto la guida del maestro Calvisi, scenderanno sul tatami Alessandro Serra (55 kg), Carlo Altana, Manuel Asara, Lorenzo Demurtas (60 kg.) e Massimo Romdhani (66 kg).