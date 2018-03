Cuneo-Olbia, ecco i convocati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Completata la rifinitura, la truppa di mister Mereu si è imbarcata sul volo diretto a Milano da dove, in pullman, i bianchi proseguiranno il tragitto verso Cuneo, dove domani, alle 14.30, sfideranno i padroni di casa per la 29ª giornata di campionato.Con il solo Pisano ancora assente (insieme ai lungodegenti Ogunseye e Piredda), sono 20 i Guardiani del Faro convocati per la trasferta del "Fratelli Paschiero".Di seguito l'elenco completo:PORTIERIARESTI Simone, VAN DER WANT Maarten;DIFENSORICOTALI Matteo, DAMETTO Paolo, IOTTI Luca, LEVERBE Maxime, MANCA Nicola, OLIVEIRA Vasco, PINNA Simone;CENTROCAMPISTIBIANCU Roberto, FEOLA Andrea, GERONI Enrico, MURGIA Alessio, MURONI Mattia, PENNINGTON Nicholas, VALLOCCHIA Andrea;ATTACCANTICHOE Song Hyok, RAGATZU Daniele, SENESI Yuri, SILENZI Christian