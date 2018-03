Oschiri, uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'anziano di circa 71 anni, secondo una prima ipotesi, è deceduto probabilmente da qualche settimana. L'uomo, Damiano Budroni, forestale in pensione, scapolo e senza figli, era stato visto l'ultima volta in paese lo scorso mese per ritirare la pensione e poi più nessuno lo ha incontrato. Sul posto ci sono gli uomini dei carabinieri della stazione di Oschiri che sono intervenuti per effettuare i primi accertamenti., hanno bussato e non ricevendo risposta hanno sfondato la porta. Di fronte purtroppo la triste scoperta del decesso dell'anziano.