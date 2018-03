I bambini delle scuole di Olbia in visita alla capitaneria di porto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

che, accompagnati dalle loro maestre, hanno avuto la possibilità di conoscere gli uomini e le donne che lavorano ogni giorno a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino.I giovani sono stati accolti dal Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, che, dopo il benvenuto, ha illustrato agli studenti l’importanza del ruolo e dell’attività svolte dal Corpo.Particolare attenzione è stata dedicata alla Sala Operativa, dove sono stati illustrati i sistemi di comando e controllo presenti, nonché i compiti svolti dal personale sia durante l’ordinario assetto che durante le fasi di emergenza.Agli alunni sono stati mostrati alcuni uffici, fornendo loro una spiegazione pratica delle competenze del Corpo e sono state presentate le caratteristiche del Porto di Olbia, al termine della teoria è stato proiettato un filmato che illustra tutti i compiti istituzionali delle Capitanerie di Porto.A seguire hanno visitato il piazzale e la banchina dei mezzi navali assegnati alla Guardia Costiera di Olbia, insegnando loro a riconoscere le diverse unità e le peculiari caratteristiche in tema di impiego operativo.Viva partecipazione è stata notata dagli studenti coinvolti, che si sono dimostrati entusiasti di avvicinarsi ad una realtà un po’ distante dai libri e dai banchi di scuola. Inoltre, hanno mostrato vivo interesse per le attività della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, esternato dalle numerose domande e curiosità che sono emerse durante tutto l’arco della mattinata.L’intero incontro si è rivelato un’opportunità molto valida al fine di far nascere e accrescere una corretta cultura del mare ed, inoltre, illustrare l’importanza delle attività marittime, della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione nonché della tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi, alcuni dei compiti fondamentali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.