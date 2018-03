Quindici borse di studio per cantanti a Olbia, c'è tempo fino al 20 marzo per presentare le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Ricordiamo che si ha tempo fino al 20 Marzo per presentare le domande per partecipare al corso di alto livello presso il CET (Centro Europeo Tuscolano), la rinomata Associazione fondata e capitanata dal Maestro Mogol. – afferma l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra - Verranno selezionati quindici ragazzi in tutto, dodici residenti nel Comune di Olbia e altri tre provenienti dal resto della Sardegna. Invitiamo quindi tutti gli interessati a presentare le domande entro i termini previsti».«Sono contento e onorato che il Comune di Olbia porti avanti questo progetto: si tratta di una concreta opportunità di carriera per i giovani del territorio. Io personalmente, insieme al mio staff, valuteremo i candidati per poi assegnare le borse di studio, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti» aveva commentato Giulio Rapetti Mogol lo scorso dicembre, al momento dell’approvazione del progetto.Il CET è l’unica scuola in Italia in cui si tengono corsi di perfezionamento musicale per autori di testi, compositori e interpreti di musica leggera organizzata come un college. Per la sua unicità a livello nazionale, è riconosciuta come Centro di Interesse Pubblico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.Scopo del CET è quello di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop. Il centro ha sede in Umbria dove sono presenti moderne strutture nel rispetto di un paesaggio ecologicamente integro tenendo conto delle esigenze didattiche, professionali e di accoglienza.I moduli per la domanda e tutti i dettagli per la modalità di presentazione della stessa si trovano sul sito del www.comune.olbia.ot.itLe domande, unitamente al documento d’identità, dovranno essere indirizzate al Comune di Olbia Settore Servizi alla Persona – Assessorato alle Politiche Giovanili Via Dante n.1. Potranno anche essere inviate anche tramite POSTA CERTIFICATA (PEC) all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it