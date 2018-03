Donna morta a Olbia dopo esser precipitata dal quinto piano di un hotel nel centro storico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una turista straniera è morta stamani a Olbia dopo esser precipitata dal quinto piano dell'Hotel Panorama in via Garibaldi nel pieno centro storico cittadino. Sul posto i carabinieri del reparto territoriale di Olbia che hanno ritrovato la donna adagiata sulla strada proprio di fronte all'albergo. I militari hanno effettuato i primi rilievi e sono attesi i Ris di Cagliari per tutte le analisi scientifiche sui luoghi in cui la turista ha trascorso le sue ultime ore di vita. I militari stanno seguendo diverse piste e nel frattempo l'uomo che era con la donna nella stanza, da dove è "volata" dalla finestra, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.Secondo le prime testimonianze, la signora, una cliente dell'albergo era in camera con un'altra persona. L'episodio si sarebbe verificato intorno alle 7.30 di stamattina. Sul posto anche il procuratore di Tempio Pausania Andrea Garau.