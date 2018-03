Olbia, pubblicata la graduatoria per i rimborsi dei libri scolastici

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione rende noto che dal 15/03/2018 è in pubblicazione la graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi per l’assegnazione del contributo a titolo di rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2017/2018.La suddetta graduatoria è pubblicata sul sito del Comune di Olbia, www.comune.olbia.ot.it - sezione Comune Informa e presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione sito in Olbia, Via Capoverde, Zona Industriale, c/o Delta Center 2° piano.Gli interessati potranno proporre ricorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio - Angela Farris Tel. n. 0789/52084 – e-mail: afarris@comune.olbia.ot.it