Arsellatori abusivi a Olbia, sanzioni e sequestri da parte di guardia costiera e carabinieri

Nella mattinata i militari della Capitaneria di Porto di Olbia sono intervenuti in località Mogadiscio del Comune di Olbia, nei pressi della “Peschiera”, per reprimere un’attività di pesca illegale di molluschi bivalvi in zona vietata. In particolare è stato individuato un gruppo di persone, tutte di nazionalità estera, che sono state sanzionate in quanto colte a pescare in acque precluse alla raccolta dei frutti di mare.Il prodotto pescato è stato successivamente reimmesso in mare e gli attrezzi utilizzati dai contravventori, sottoposti a confisca.In considerazione dell’elevato numero di pescatori presenti in zona, l’operazione è stata svolta congiuntamente con personale appartenente alla stazione dei Carabinieri di Olbia e Polto Quadu: questi ultimi hanno provveduto all’identificazione in caserma dei soggetti privi di documenti di riconoscimento.E’ chiaro il pericolo per la salute pubblica che consegue dall’introduzione di prodotto ittico proveniente da zone vietate e non controllate sotto il profilo igienico- sanitario.Continuerà incessante l’attività di contrasto che la Direzione Marittima di Olbia svolge a tutela del consumatore finale” ha affermato il Comandante, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, “contro la pesca illegale sia nei confronti dei pescatori abusivi che degli acquirenti ed i detentori di tali prodotti ittici non controllati e potenzialmente non idonei al consumo umano”.