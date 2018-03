Premio enoletterario "vermentino", tempo fino al 30 aprile per partecipare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’iniziativa promossa dall'Ente camerale sassarese intende valorizzare il paesaggio rurale, le sue specificità e la cultura enologica ed enogastronomica italiana con lo stile letterario del racconto. Attraverso la narrazione in tempi e spazi, veri o di pura immaginazione, l’opera dovrà essere in grado di far percepire al lettore emozioni e sensazioni legate al variegato mondo del vino italiano., che potranno trasmettere fino ad un massimo di due opere.A vincere sarà lo scritto tra quelli in concorso, che meglio degli altri avrà saputo cogliere gli aspetti peculiari e significativi di questo variegato mondo delle specifiche produzioni della cultura materiale, legato alle radici delle produzioni locali per far conoscere e scoprire le peculiarità della realtà vitivinicola ed enogastronomica nazionale nelle sue diverse declinazioni territoriali.Com'è quello del vino italiano. Le Case Editrici che prenderanno parte al Premio sono invitate a selezionare una o due pubblicazioni da candidare alla prossima edizione del Premio, secondo quanto previsto dal Regolamento. La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Camera di Commercio di Sassari entro il 30 aprile 2018.Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione vi preghiamo di contattare la Segreteria del Premio all’indirizzo: premiovermentino@ss.camcom.it o ai recapiti telefonici 079/2080361 oppure 079/2080204. News: Premio “Vermentino” (https://www.ss.camcom.it).