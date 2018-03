Donna morta a Olbia, si infittisce il mistero: Ris e Carabinieri tentano di ricostruire l'accaduto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono le 6.30 del mattino. Le prime persone si affacciano alla finestra e chiamano il 118, poi i carabinieri che si imbattono in quel corpo senza vita coperto dal giubbotto del compagno che non si dà pace per quanto successo.La città è sotto shock e lo dimostrano i tanti commenti e le testimonianze delle persone che sono lì impietrite davanti ai "nastri della scena del crimine"a chiedere aggiornamenti e informazioni su quanto accaduto.Andrea Garau e il comandante del reparto territoriale di Olbia, Alberto Cicognani anche loro sul posto per seguire la delicata indagine. Da poche ore gli operatori del reparto investigativo scientifico dell'Arma hanno ultimato i rilievi in albergo e sulla strada e solo da poco la via è stata riaperta al traffico.Per il momento ci sono solo alcune testimonianze di persone che avrebbero visto ieri notte la coppia in piazza Regina Elena, litigare animosamente. I due vivevano a Olbia, ma avevano deciso di tracorrere la notte nella bellissima suite dell'hotel panorama di Olbia, ma qualcosa deve esser andato storto.