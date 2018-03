Caso della donna morta a Olbia, in azione anche i vigili del fuoco in supporto ai Ris

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono entrati in azione questo pomeriggio con un loro mezzo i vigili del fuoco di Olbia per dare supporto alla delicata indagine dei carabinieri e dei Ris. I vigili, infatti, hanno messo a disposizione l'autoscala per raggiungere l'esterno del finestrone della suite da dove purtroppo la 39enne sarebbe caduta.In particolare gli uomini del gruppo investigazione scientifica hanno potuto, grazie a questo importante ausilio, anche dall'esterno tutti i possibili particolari utili a comporre il puzzle di questo che sembra un vero e proprio giallo da risolvere.