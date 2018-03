Monti, uomo morto schiacciato dal trattore ribaltato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si chiama Roberto Pinna il 44enne di Berchidda che questa mattina è morto dopo sesser stato schiacciato dal suo stesso trattore. Il mezzo dove si trovava a bordo probabilmente si è ribaltato mentre lavorava nella sua campagna tra Monti e Berchidda. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente.L'uomo lascia moglie e un figlio. Notizia in aggiornamento.