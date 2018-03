Biblioteca Simpliciana di Olbia, ecco tutte le attività in programma

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Incrementiamo le attività culturali della biblioteca. L’associazione “Amici della biblioteca” inizia ad operare fattivamente all’interno della nostra struttura con l’iniziativa “Il tea letterario”. Il primo incontro è previsto per lunedì 19 Marzo alle ore 18.15» così si esprime l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra.Il Tea letterario prevede un incontro al mese per commentare un libro scelto dal gruppo precedentemente. Durante l’incontro si introduce l’argomento presentando l’autore. La serata si svolge discutendo la trama, i personaggi e la loro psicologia, il perio do, ed il contesto. Il primo appuntamento in programma lunedì p.v. prevede il libro “Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente” di Bianca Pitzorno.«Sempre a Marzo, avrà inizio la rassegna letteraria “Primavera con gli autori”, giunta ala sua quinta edizione. Avrà luogo ogni venerdì dal 23 marzo al 11 maggio, con inizio alle ore 18.00, nella Sala Conferenze “Alfonso De Roberto”» prosegue l’Assessore.L’iniziativa, che mira a rafforzare il ruolo della Biblioteca Civica quale istituzione al servizio del cittadino e quindi come centro di promozione della lettura e di attività culturali, costituisce parte del più ampio programma di attività culturali, approvato recentemente dalla Giunta Comunale, che sarà organizzato e realizzato a cura della Biblioteca Civica Simpliciana nel corso del 2018, nell’ambito del quale è stato inoltre previsto il progetto “Ricordare il Passato per Costruire il Futuro”, recentemente realizzato in collaborazione con l’Istituto Tecnico Dionigi Panedda di Olbia, l’organizzazione e realizzazione di laboratori di lettura e scrittura per bambini e ragazzi anche in lingua straniera, la realizzazione di laboratori creativi in collaborazione con il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè di Olbia, la VI^ edizione della Rassegna Letteraria “Sul Filo del Discorso”, la VI^ edizione della Rassegna Letteraria “Incontri d’Autunno”, il Premio letterario Città di Olbia ormai giunto alla V^ edizione.La rassegna “Primavera con gli Autori”, articolata in sette incontri serali con altrettanti autori che presenteranno il loro ultimo libro attraverso un dialogo con un moderatore, inizierà il 23 marzo con la presentazione, a cura dello storico Roberto Carta, dell'originale agenda letteraria "Libridinosa" edita dall'Associazione 10 Rig.A seguire lo scrittore tempiese Francesco Cossu che, dopo il suo esordio nella narrativa di genere giallo, presenterà il secondo romanzo dal titolo “Anime Intossicate”.Nei successivi appuntamenti la Rassegna presenterà: “Nel Segno del Giudizio”, un saggio con cui Manola Bacchis ci guida alla scoperta delle Prime di Copertina de Il giorno del giudizio di Salvatore Satta; “Dizionario minimo Sardo, Corso, Siciliano”, di Emilio Aresu, una sintesi degli aspetti grammaticali, un excursus sulla Storia e la Protostoria della Sardegna, e una disamina del (dibattuto) tema del multilinguismo dei Sardi; "Il Sangue dei Giganti" l’ultimo atto della trilogia di Andrea Sanna; “Snowflake – Storia di un fiocco di neve” il libro per bambini del vignettista Simone Sanna.La rassegna si concluderà l’11 maggio con “Il Nemico” di Vindice Lecis, un libro che con taglio narrativo, ma con l’ausilio di documenti d’archivio, in gran parte inediti, ripercorre il clima di sospetto e assedio in cui il Pci mosse i suoi primi passi nell’Italia del dopoguerra.