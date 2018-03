Fiera di San Simplicio a Olbia, ecco il bando per l'assegnazione delle postazioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Fiera di San Simplicio quest’anno si svolgerà dal 10 al 15 maggio e l’Assessore alle Attività Produttive Marco Balata comunica che è indetto il bando pubblico per l’assegnazione in concessione per sette anni, edizioni 2018-2024, di n. 113 stalli. Ecco le tipologie dei posteggi messi a bando:· N. 45 posteggi “somministrazione”;· N. 26 posteggi “ alimentare”;· N. 40 posteggi “non alimentare”;· N. 2 posteggi “imprenditore agricolo”;Due posteggi, riservati agli operatori dell’ingegno e n. 5 posteggi riservati alle Associazioni di volontariato “ONLUS” sono assegnati fuori bando a seguito di istanza da presentarsi, anche nella modalità diverse dalla PEC, ma nel rispetto degli stessi termini previsti nel bando riservato agli operatori commerciali. Così commenta il Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive e Turismo Roberto Derosas: «Il bando è frutto di un lavoro fatto a monte, abbiamo tenuto conto di tutte le esigenze coinvolgendo le associazioni di categoria. Confcommercio ha partecipato ai lavori della commissione. Non si tratta, quindi, di un lavoro calato dall’alto, ma ampiamente condiviso, ed è, naturalmente, in sintonia con la direttiva Bolkestein. Invitiamo tutti gli interessati a presentare le domande nelle modalità e nei termini previsti dal bando».Le domande, redatte obbligatoriamente sul modello allegato al bando integrale, in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune di Olbia, sulla home page e alla sezione “Comune informa” (dove è possibile anche prendere visione della planimetria dei posteggi) del sito www.comune.olbia.ot.it, devono essere inviate esclusivamente via mail-PEC all’indirizzo suap.olbia@actaliscertymail.it a partire dal 15/03/2018 e fino al 15/04/2018. Per ogni informazione o chiarimento si possono contattare i numeri telefonici 0789/52063 – 52134- 52067.