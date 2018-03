Oggi super derby Olbia-Arzachena, ecco le parole di mister Mereu

OLBIA. Le parole del comandante, le ultime a chiudere l'intensa settimana di avvicinamento al derby. Oggi, dalle 20.30, sarà il campo a parlare per Olbia-Arzachena e, anche per questo, dopo la concentrazione e l'attenzione messe in fase preparatoria, il mister dell'Olbia Bernardo Mereu non può che ribadire con convinzione ciò che conta di più.

"Sono orgoglioso di allenare questa squadra - ha affermato con forza il tecnico - e ho una fiducia smisurata nei ragazzi che la compongono. Il legame che questi giocatori sentono con la maglia che indossano è fortissimo e sono certo che domani scenderanno in campo con la voglia e la determinazione di ottenere il migliore dei risultati a disposizione. Lo faranno per se stessi, per il club e per i tifosi che, non mi stancherò mai di ripeterlo, rappresentano il vero valore aggiunto. Ci stanno vicini, ci seguono dappertutto, ci trasmettono emozioni vere".

La sfida è carica di significati come da tradizione lo sono i derby e soprattuto vivrà dei ricordi della partita dell'andata. "Una gara che ci ha insegnato tante cose e, tenendo bene a mente quegli insegnamenti, abbiamo impostato la battaglia di domani. Voglio una squadra che pensi a giocare, a lottare su ogni pallone, a mettere su ogni contrasto quel qualcosa in più che fa la differenza. Solo così possono arrivare la vittoria e quei punti che ci servono per chiudere il discorso salvezza in quella che sarà una vera e propria festa della Gallura sportiva".

Per il tecnico non esiste una squadra favorita pur riconoscendo agli uomini di Giorico "una grande forza che viene dall'esperienza dei giocatori e dal valore tecnico e fisico che possono garantire". All'andata l'Olbia patì i chili e i centimetri dell'avversario e, pur prevalendo nei dati statistici sul possesso palla, non riuscì a capitalizzare il volume di gioco prodotto. "Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi, i ragazzi sanno quello che devono fare. Generalmente si dice che partite di questo tipo si risolvano grazie a un episodio o alla giocata di un singolo, io invece vorrei che a vincere fosse la squadra che riuscirà a giocare meglio e con più qualità".

A poche ore dalla sfida, Mereu porta con sé due ultimi nodi da scogliere sulla formazione iniziale. "In attacco, accanto a Ragatzu, giocherà uno tra Senesi e Silenzi, mentre sulla linea mediana devo scegliere due tra Vallocchia, Pennington e Feola. Tutti danno ampie garanzie. Choe? Ha qualità e sta inserendosi in maniera intelligente, con senso del dovere. Sta a me capire quando sarà il momento opportuno per inserirlo".