Olbia, nasce un nuovo comitato cittadino dedicato a Putzolu: mercoledì le elezioni per il direttivo

I cittadini di Putzolu hanno rivolto al Sindaco Settimo Nizzi precisa istanza per l’indizione di pubbliche elezioni per la costituzione del Consiglio Direttivo.«Dal 21 Marzo anche la località Putzolu potrà avere il suo comitato. Prima non era possibile perché il regolamento lo prevedeva solo alle frazioni e ai quartieri. - afferma Bastianino Monni, delegato della frazione Putzolu e Presidente della Commissione Urbanistica – Dopo un passaggio in commissione urbanistica, prima, ed uno in consiglio comunale, poi, il regolamento è stato modificato per consentirne l’istituzione. Il fine è quello che i cittadini della località e l’amministrazione possano lavorare in simbiosi per far emergere le problematiche e le migliorie che riguardano le specificità di Putzolu. Attraverso il confronto costruttivo con i nostri concittadini, l’amministrazione può andare incontro in modo più efficace alle esigenze degli stessi e risolvere le problematiche in tempi più rapidi».