L'Olbia agguanta il derby di Gallura con un 2-1 storico

Specie nel primo tempo, quando l'Arzachena è stata letteralmente compressa nella propria metà campo e Senesi e Ragatzu, imprendibili tra le maglie nere dell'avversario, hanno messo a ferro a fuoco la retroguardia smeraldina. E messo a segno due reti, a dire il vero il minimo sindacale per un'Olbia letteralmente padrona del campo, sul pezzo e vincente su tutti i duelli e inarrivabile per carattere e sacrificio.un Senesi letale, finalmente decisivo, che va in gol di testa (su traversone da corner) al 36' e al 42', bruciata l'erba con uno scatto che apre la difesa dell'Arzachena come una scatola di tonno, traccia un diagonale sfiorato da Ruzittu (in avvio strepitoso su un Ragatzu eccelso nel controllo) e stoppato da Sbardella davanti allo specchio. Il numero dieci bianco si avventa sulla sfera e timbra il tap-in: 2-0 e sigillo sul "migliore primo tempo della stagione" (Mereu dixit) per un "Nespoli" gremito ed entusiasta dei propri beniamini.Potrebbe calare il tris, perché è nell'aria e si sente e invece, un po' a sorpresa, al 67' una rediviva Arzachena si rimette in carreggiata con una zuccata di Curcio. È un gol che insaporisce una partita che gli splendidi protagonisti di Mereu, con maturità e personalità, portano a casa senza troppi patemi. L'Arzachena si produce in qualche lancio lungo, va in gol due volte in fuorigioco e conclude la partita in dieci per l'espulsione di Vano, colpevole di aver centrato Vallocchia in faccia con una gomitata.L'Olbia vince il derby per 2-1. È il riscatto, è la certezza della crescita di un gruppo giovanissimo ma già incredibilmente maturo. È l'aggiunta di tre punti in più classifica, la salita a quota 39, la salvezza che diventa sempre più vicina. E i playoff quella ciliegina che i bianchi, mister Mereu, lo staff e tutti i tifosi biancolbiesi stanno dimostrando di meritare.TABELLINOOlbia-Arzachena 2-1 | 30ª giornataOLBIA: Aresti, Pinna, Leverbe, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Feola, Murgia (67’ Biancu), Ragatzu (86’ Choe), Senesi (75’ Silenzi). A disp.: Van der Want, Manca, Dametto, Pisano, Vasco Oliveira, Pennington, Geroni. All.: Bernardo Mereu.ARZACHENA: Ruzittu, Arboleda (88’ Peana), Sbardella, Piroli, Trillò (88’ Musto), Nuvoli, La Rosa (59’ Bertoldi), Casini (65’ Lisai), Curcio, Vano, Sanna. A disp.: Cancelli, Maestrelli, Peana, Esposito, Cardore, Aiana, Taufer, Varricchio. All.: Mauro Giorico.ARBITRO: Alberto Santoro (Messina). Assistenti: Andrea Zingrillo (Seregno) e Roberto Avalos (Legnano).MARCATORI: 36’ Senesi, 42’ Ragatzu, 67’ CurcioAMMONITI: 7’ Murgia, 9’ La Rosa, 33’ Pinna, 61’ Muroni, 70’ Ragatzu, 76’ Arboleda, 78’ NuvoliESPULSO: 94’ Vano per aver dato una gomitata a VallocchiaNOTE: Spettatori: 2200. Recupero: 2’ pt, 5’ st. Giornata fresca e moderatamente ventosa. Terreno di gioco in buone condizioni.