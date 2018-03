Cetaceo morto sulla spiaggia di Marina delle Rose: a dare l'allarme un campione di windsurf *VIDEO*

. A fare l'amara scoperta il pluricampione italiano di windsurf, Raimondo Gasperini, in Sardegna per i suoi allenamenti invernali. Gasperini insieme ad un altro gruppo di windsurfisti si sono imbattuti nel povero cetaceo e hanno provato a fargli riprendere il largo, ma era troppo tardi e si son resi conto subito che per il povero "delfino pilota", o meglio nel gergo tecnico Globicephala Melas di circa cinque metri, c'era poco da fare. A quel punto sono stati allarmati forestale e biologi marini per i rilievi del caso."Purtroppo oggi a Marina delle Rose è accadutauna cosa brutta -ha commentato Gasperini-. Totalmente inaspettata. Arrivo in spieggia e vedo un Cetaceo, un blobicefalo, spiaggiato sul bagnasciuga. Penso subito di mettermi la muta e di aiutarlo insieme ai miei compagni di viaggio e fargli prendere il largo. Purtroppo però mi sono reso conto che era troppo tadi perché era morto. Aveva la coda tagliata in due, probabilmente causato dall'elica di una imbarcazione. A quel punto abbiamo chiamato la forestale e i biologi marini".Stamane i veterinari dovrebbero effettuare l'autopsia su povero animale per gli accertamenti del caso e poi si dovrà procedere allo smaltimento della carcassa per evitare che si possa ripetere il caso di Platamona dove un grosso cetaceo era rimasto spiaggiato sul litorale per settimane intere. La vicenda è seguita da vicino anche da Antonio Tirotto sindaco di Aglientu che si è impegnato a rimuovere l'animale il prima possibile.Si ringrazia Raimondo Gasperini per foto e video.

