Al via la stagione agonistica della Terranova Olbia, ecco tutte le gare organizzate dalla società

Tempo di pedalare. Il ciclismo ad Olbia è sinonimo di Terranova. La società bianco verde che tra qualche anno compirà i 70 anni di attività è la più longeva e tra le più blasonate in ambito regionale. Anche per questa stagione agonistica, il gruppo ciclistico olbiese ha programmato un intenso calendario di gare, approvato dal Comitato Regionale Sardo FCI .Si parte domenica 25 Marzo, con la “3^ Coppa Antica Cares”, gara di Cross Country-Mountain Bike che si svolgerà nello splendido scenario delle pendici di Monte Pino/Muddizza Piana. Domenica 8 Aprile, come vuole la tradizione da ormai oltre 30 anni, si aprirà la stagione su strada per le categorie agonistiche con due classiche : la 53^ Coppa Domenico Dentoni per Allievi/Juniores al mattino e la 30^ Coppa Tipografa La Nebiolina Esordienti di 1° e 2° Anno nel pomeriggio.La domenica del 27 Maggio è la volta del 20° Memorial Mario Cervo, da sempre ambitissima gara per la Categoria Master, un appuntamento sempre molto partecipato nel ricordo dell’indimenticabile Dirigente del ciclismo olbiese.Dopo due settimane, domenica 10 Giugno, la gara più attesa sempre per la Categoria Master con il Campionato Regionale su Strada che si svolgerà a Bitti segnando il ritorno del Trofeo Peppino Fancello giunto alla sua Ottava Edizione.Ad Agosto, precisamente sabato 4 e domenica 5, la due Giorni di Ciclismo Olbiese dedicata ai Giovanissimi e agli agonisti nel Circuito di Zona Bandinu.Il 2 Settembre, a Samugheo, la dura e impegnativa gara per allievi/Juniores denominata 2^ Coppa San Basilio, inserita dallo scorso anno nel ricco calendario dei festeggiamenti del Patrono del Paese.Domenica 16 Settembre altra importante manifestazione affidata dal Comitato Regionale alla Terranolva, il Meeting Regionale Giovanissimi, che chiude il Campionato Regionale per Società per il 2018.La 36^ Pedalata Ecologica “Teresa Meloni” del 7 Ottobre, e la 2^ Randonnèe Delle Strade del Vermentino di Domenica 14 Ottobre chiuderanno gli impegni della Società olbiese.Con 11 manifestazioni da organizzare, si preannuncia un sforzo organizzativo e finanziario di tutto rispetto, unico in ambito regionale, che proietta ancora una volta la Terranova ai vertici del ciclismo isolano.Saranno determinanti il lavoro dei Dirigenti sociali, unito e quello dei genitori dei numerosi atleti, l’apporto delle Forze dell’Ordine e dei volontari delle varie associazioni che collaboreranno nell’assistenza del traffico, e, ovviamente degli Sponsor sociali.