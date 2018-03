Banda di ventenni in carcere per aver picchiato brutalmente e rapinato in casa un transessuale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

., due ventenni sassaresi, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di un cittadino colombiano nel mese di ottobre.Nei loro confronti gli investigatori avevano raccolto gravi e consistenti indizi di colpevolezza per l’aggressione a scopo di rapina, avvenuta nel centro storico sassarese presso l’abitazione di un transessuale sudamericano dedito ad attività di prostituzione.uno dei quali è stato determinante per l’individuazione di due autori, poiché transitava in quella via nel momento immediatamente successivo alla commissione del reato ed è stato quindi in grado di fornire elementi importanti per la identificazione degli autori.Accompagnati in questura, uno dei due, dopo aver fornito la sua versione dei fatti, aveva accompagnato gli investigatori a recuperare una chiave inglese, utilizzata per colpire la vittima. Il giovane transessuale, al quale erano stati assegnati trenta giorni di cure per trauma cranico, frattura composta dell’osso frontale sx interessante il tetto dell’orbita, subito dopo i fatti si era trasferito in un'altra città della Sardegna.La misura odierna è stata adottata in seguito alle segnalazione delle violazioni delle prescrizioni loro imposte, poiché nella notte del 4 marzo i due sono stati sottoposti a controllo nelle vie del centro storico a seguito di un furto di autovettura del quale, secondo quanto appreso dai testimoni, ed accertato tramite riprese video, il giovane P.P. si sarebbe reso artefice.La Sezione Penale del Tribunale di Sassari ha quindi disposto la sostituzione della misura cautelare alla quale è seguito il Decreto di esecuzione del ripristino della misura cautelare in carcere, emessa nella giornata di sabato 17 dal P.M. il dott. Mario Leo.I due giovani, rintracciati nelle loro abitazioni, dopo le formalità di rito sono stati accompagnati nel carcere di Bancali.