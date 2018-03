Denunciato imprenditore evasore per oltre 700mila euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, hanno individuato una società che non aveva presentato le previste dichiarazioni dei redditi per alcune annualità configurandosi pertanto quale evasore totale.In particolare è stato possibile accertare che il contribuente, non solo per alcune annualità non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, ma anche nelle dichiarazioni presentate aveva omesso di dichiarare il reddito prodotto.Infine, sono state constatate, altresì, le relative violazioni amministrative in tema di irregolare tenuta della contabilità.e degli enti territoriali e locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge “attività in nero”.