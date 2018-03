Olbia-Giana Erminio, ecco le parole di Mereu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Reduci sì dalla splendida vittoria nel derby con l'Arzachena, ma già dimentichi dell'impresa compiuta perché, come recita saggiamente il tecnico, "il passato è il passato e noi guardiamo solo al futuro. Che domani si chiamerà Giana Erminio"."Ci aspetta un'altra prova del nove, lo sappiamo e siamo pronti a questa nuova battaglia. Andremo a giocare sul campo di una squadra di ottimo livello, fisicamente dotata e con contenuti tecnici di rilievo che all'andata riuscimmo a battere per 3-0 grazie a una prestazione convincente. E che dovremo essere bravi a ripetere".Un presente che, oggi, si chiama Giana Erminio. I ragazzi hanno l'opportunità di superare un altro esame di maturità e ho visto nei loro occhi la voglia e la fame di chi non vuole fermarsi".