Aggredito nel dopo derby Olbia-Arzachena: la solidarietà della società all'ex dirigente

L’Arzachena Costa Smeralda Calcio in tutte le sue componenti è vicina a Vanni Pittorru, persona stimatissima ed ex dirigente della società biancoverde, vittima di una vile e brutale aggressione al termine del derby Olbia-Arzachena di sabato scorso.Pittorru è stato aggredito da un gruppo di ultras olbiesi con manganelli e catene mentre stava raggiungendo la sua automobile dopo aver assistito alla partita Olbia-Arzachena che tra l'altro aveva regalato la vittoria ai bianchi. L'uomo ha riferito di esser stato preso di sorpresa da almeno cinque persone. Pittorru per fortuna se l'è cavata con una notte al pronto soccorso per accertamenti. Sull'episodio ora indagano le forze dell'ordine.