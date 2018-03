© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un match chiuso, teso e brutto da vedere si era messo in discesa dopo l'espulsione del capitano ospite Conrotto (fallo da ultimo uomo su Sanna lanciato a rete) in avvio di ripresa. Il gran gol di Lisai pareva essere sufficiente per portare a casa tre puntid oro. Ma la partita riservava a Nuvoli e compagni una coda avvelenata: la scivolata del terzino De Filippo a tempo abbondantementescaduto era una mazzata che necessiterà di tempo per essere metabolizzata. Giorico, privo di Vano per squalifica e con Baldanzeddu eBonacquisti ai box per infortunio, schiera Sanna centravanti con l appoggio alternato di Curcio e Lisai supportati da Bertoldi.Il primo tempo scivola tra un infinità di contrasti a centrocampo e abbozzi di verticalizzazioni. Portieri inoperosi sino al 452 quando Ruzittu manda in angolo dopo un colpo di testa di Dell'Agnello servito da fermo da Schiavi. Ripresa cheinizia sulla stessa falsariga. Ma al 102 Curcio toglie dal cilindro un lancio illuminante per Sanna che scatta alla sua maniera verso la porta e viene steso all ingresso dell area da Conrotto: rosso diretto, nonostante le lunghe proteste ospiti e Arzachena che guadagna subito latrequarti avversaria. Gioco sempre spezzettato e poco godibile, ma superiorità territoriale evidente. Ad aprire la scatola ci pensa, manco adirlo, Curcio che controlla da par suo sul lato corto dell area prima di offrire a Lisai un assist d autore che l attaccante di Muros trasformanel vantaggio con una sassata di destro in diagonale che fa secco Stancampiano (nella foto). Un minuto più tardi Ruzittu si supera perimpedire l immediata replica di Zamparo. Un brivido che compatta i biancoverdi che non rischiano più nulla gestendo con sufficiente tranquillità il possesso palla.La girandola di cambi precede il lungo recupero che sta per terminare con la palla tra i piedi smeraldini. Unerrore a centrocampo innesca l ultima disperata ripartenza cuneese: batti e ribatti nei sedici metri e pallone che sfila a sinistra dove ilsolissimo Di Filippo mette a segno una rete che gela letteralmente l undici di Giorico. Due punti persi nella corsa verso la salvezza.Adesso un riposo salutare per recuperare preziose energie mentali. Prossimo impegno venerdì 30 marzo, sempre al Nespoli, contro il Prato.Arzachena: Ruzittu, Peana, Varricchio (40 st Maestrelli), Casini, Sbardella, Piroli, Lisai (29 st Cardore), Nuvoli, Bertoldi (40 st Aiana),Curcio, Sanna (43 st Musto)A disposizione: Cancelli, La Rosa, TrillÚ, Arboleda, TauferAllenatore Mauro GioricoCuneo: Stancampiano, Di Filippo, Conrotto, Gerbaudo, Zigrossi, Sarzi Puttini, Zappella (13 st Baschirotto), D Agostino (1 st Cristini),Zamparo, Schiavi (29 st Bruschi), Dell Agnello (35 st Galuppini)A disposizione: Moschin, Boni, Secondo, Pellini, Testoni, MarescaAllenatore William VialiArbitro: Cipriani di EmpoliReti: 26 st Lisai 50 st Di FilippoNote. espulso Conrotto (12 st per fallo da ultimo uomo); ammoniti D Agostino, Dell Agnello, Cristini, Bruschi, Nuvoli; angoli 5 a 5; recupero1 pt e 6 st