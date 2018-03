© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Finisce 3-0 per la Giana Erminio. I bianchi tronano in Sardegna con in tasca una pesantissima sconfitta. Gol di Asante Gullit Okyere al quindicesimo, raddoppio della Giana al 58' con Salvatore Bruno. La tripletta è arrivataal 72' con Fabio perna. A breve il report completo della partita.