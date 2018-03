Lavori in corso su condotta idrica, disagi fino alle 17 anche a Olbia, Loiri e Padru

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

e comporterà la sospensione temporanea dell'operatività del tratto di acquedotto interessato mentre l'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte nei serbatoi fino al loro esaurimento.Di concerto con l'impresa incaricata dall'Anas, i tecnici di Abbanoa presidieranno il cantiere e seguiranno ogni passaggio delle operazioni e successivamente saranno mobilitate per il ripristino della funzionalità dell'acquedotto.Sarà effettuato un costante monitoraggio dei serbatoi le cui riserve dovranno garantite il servizio in base all'andamento dei consumi. Al loro esaurimento si prevedono cali di pressione e temporanee interruzioni nelle seguenti zoneOLBIA SUD: previsione intorno alle ore 12,30-13,00 in Zona Bandinu, Poltu Quadu, Zona Aeroporto.MURTA MARIA-PORTO ISTANA: previsione intorno alle ore 11,30BERCHIDDEDDU – SA CASTANZA: previsione intorno alle ore 15,30LOIRI CENTRO: previsione intorno alle ore 15,30LOIRI PORTO SAN PAOLO E ZONA COSTIERA, VACILEDDI E SAN TEODORO: previsione intorno alle ore 11,30PADRU CENTRO: previsione intorno alle ore 16,30Verso le 17, a lavori conclusi, saranno riavviate le manovre di riempimento dell'acquedotto e riapertura dell'erogazione. Operazione che dovranno essere eseguite in maniera graduale. L'intero sistema di approvvigionamento dovrebbe ritornare alla normalità in serata. Maggiori criticità potrebbero verificarsi nelle zone alteVerranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.