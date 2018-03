Concluso con successo il quinto Corso Navigatori e Piloti "Alberto Ganau"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con il fondamentale supporto del Team Autoservice Sport e la collaborazione dell’Automobile Club Sassari.Venerdì pomeriggio si sono svolte le lezioni per i ragazzi che volevano conseguire la prima licenza come conduttori (navigatori e piloti); con lezioni di alto livello tenute dal Direttore di Gara, Mauro Furlanetto, l’Ufficiale di Gara, Giacomo Stacconeddu, il Verificatore Tecnico, Domenico Marongiu, Gabriele Scurosu per la AS Antincendio e il Presidente dei cronometristi di Sassari, Manuel Cazzari. Le lezioni sono proseguite, dopo una pausa per la cena, in tarda serata con la presentazione del corso avanzato per Navigatori e Piloti e con le prime nozioni da parte del DG Furlanetto, con la presenza di ben 93 iscritti.Sono state ore trascorse con la massima attenzione dai presenti, tra i racconti del Campione del Mondo ai tempi della Lancia, Miki Biasion, gli interventi e le curiosità dei media Marco Giordo (giornalista Autosprint e Sky) e Stefano Cossetti (Direttore Tuttorally+), le avventure di Gianni Vacchetto al fianco dei famosi Tabaton e Bettega, per concludere con il Relatore/responsabile del Corso, Carlo Cassina, che ha fatto gli onori di casa raccontando tanti aneddoti delle gare affrontate anche di recente con Valentino Rossi.Domenica è stata la giornata maggiormente impegnativa per i corsisti, hanno dovuto mettere in pratica tutto ciò che era stato spiegato a lezione, partecipando a un rally simulato con trasferimenti, prove speciali, controlli orari, un riordino e controlli a timbro; così da poter essere valutati da tutti i tecnici presenti alla quinta edizione.E’ stato l’equipaggio formato da Fabio Tatti e Carlo Mura ad arrivare sul gradino più alto del podio, due ragazzi galluresi e tempiesi, sarà sicuramente fiero Alberto Ganau, pilota/navigatore tempiese al quale è stato intitolato il Corso creato dalla LRT Sardinia.La tre giorni tempiese si è conclusa con il rilascio della prima licenza a ben 45 corsisti sui 93 iscritti, grazie ai tecnici abilitati ACI Sport, Nicola Imperio e Giuseppe Pirisinu. L’evento è stato possibile con l’aiuto e la dedizione di molti appassionati che sono stati coinvolti per l’occasione. Per maggiori info: www.facebook.com/corsonavigatorialbertoganau