Dieci medaglie d'oro a Macomer per la Kan Judo Olbia

La selezione di quindici giovanissimi judoka, guidati dal maestro Angelo Calvisi e dal tecnico Gavino Carta, ha partecipato al Trofeo judo Yano Macomer, manifestazione regionale riservata ai preagonisti (bambini sotto gli 11 anni) che ha visto la partecipazione di 340 atleti in rappresentanza di trenta società provenienti da tutta la Sardegna e dalla Corsica.Robert Tibikiri, Matilde Bonino e Paolo Meloni. Bronzo: Alice Perri e Anita Piccinnu. Sabato saranno invece di scena, sul tatami di Arborea, i ragazzi della squadra agonistica per un importante appuntamento, le qualificazioni ai campionati italiani cadetti e campionato sardo di categoria (cinture blu e marroni). Cinque allievi del maestro Calvisi si confronteranno con i migliori judoka sardi per conquistare l’accesso alle finali nazionali che si terranno al centro olimpico di Ostia ad aprile. Nella stessa giornata faranno la loro prima gara da agonisti gli esordienti A per la prima fase del gran prix regionale.