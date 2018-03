Presentato il progetto vincitore per la nuova scuola che sorgerà in località Tannaule a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Cultura Sabrina Serra ha partecipato alla fiera Iscol@ Design che si è svolta a Cagliari e che riguarda le nuove tecnologie e i nuovi strumenti a supporto di una didattica sempre più innovativa.Durante la fiera, sono stati presentati i progetti vincitori del concorso di idee “Scuole innovative” del Miur. Hanno partecipato 1.200 progettisti da tutta Europa, ed in 21 per i progetti dedicati ad Olbia. Il progetto primo classificato (Luca Tuveri – progettista capogruppo; Alessio Bellu e Silvia Serra, progettisti; Paolo Meloni e Cinzia Sechi, collaboratori) riguarda la scuola (dell’infanzia e primaria) che nascerà in Località Tannaule: una scuola all’avanguardia, moderna ed innovativa che risponde alle esigenze della nuova didattica. Avrà al suo interno spazi aperti all’utilizzo extrascolastico come la biblioteca, la palestra, l’aula magna e l’ambulatorio, andando così ad aprire alla città spazi tradizionalmente dedicati alla sola didattica.Il Ministero ha convocato il Comune di Olbia a Roma il 28 di Marzo per definire le specifiche modalità di attuazione dell’intervento del progetto preliminare«Sono molto soddisfatta che il progetto che riguarda la nostra città sia stato presentato in questa importante occasione. - afferma l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra - Continua il nostro lavoro di particolare attenzione nel creare spazi adeguati, efficienti e all’altezza dei nuovi metodi di insegnamento. Oggi abbiamo messo un altro importante tassello che va ad aggiungersi a quelle che sono le politiche di edilizia scolastica che la nostra amministrazione sta portando avanti».